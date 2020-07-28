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РПЛ представила календарь на новый сезон
КП - Уфа
  • Телеканал Санкт-Петербург1:03
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги. Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа.В источнике
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Врач «Арсенала»: проведем медосмотр после начала тренировочного процесса

РИА Новости 11:08
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Дерби всея Руси уже в сентябре, «Зенит» — «Спартак» — перед Новым годом. Главные даты календаря РПЛ-2020/21

Sport24.ru 11:50 
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Павел Худяков: Концовка чемпионата тревожит, в остальном все нормально

Советский спорт 11:13
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