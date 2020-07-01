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Пешич покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Барселона»
Sports.ru
  • Sports.ru
Испанский баскетбольный клуб "Барселона" на своем сайте сообщил, что расторг контракт с главным тренером команды Светиславом Пешичем.В источнике
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«Барселона» рассталась с главным тренером

Sport24.ru 14:43 
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Чемпионат 15:40
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Пешич покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Барселона»

РИА Новости 14:38
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