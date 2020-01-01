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Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.В источнике
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Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Белоруссии

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Песков: «Вряд ли Путин смотрит матчи чемпионата Белоруссии»

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Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси

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