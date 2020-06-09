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Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»
Спорт день за днем
  • Городовой0:45
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  • Телеканал 360°1:00
Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Матч состоится на «Газпром Арене» Петербурга. В РФС пояснили, что ранее в техническом регламенте Кубка страны на сезон 2019/20 была допущена ошибка.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Спорт-Экспресс вчера в 06:45
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