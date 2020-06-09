Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Матч состоится на «Газпром Арене» Петербурга. В РФС пояснили, что ранее в техническом регламенте Кубка страны на сезон 2019/20 была допущена ошибка.