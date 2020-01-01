Пети: «Мбаппе раздражает меня и своих партнёров»

Килиан слишком все форсирует и раздражает партнеров. У него прекрасное будущее, но он оказывает давление на себя, поскольку очень стремится выиграть «Золотой мяч», и это раздражает.