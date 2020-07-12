Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Поединок спортсменов состоялся в рамках турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.В источнике Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, поэтому не форсировал. У нас с тренерским штабом была задача в первые раунды максимально поддавливать, но давать Алдо больше работать, чтобы он вымотался. Так и получилось, и мы начали его по чуть-чуть разбирать.Новости сегодня и 365 дней00:49
Комсомольская правда 00:33