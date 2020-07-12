Петр Ян российский боец без правил

Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, поэтому не форсировал. У нас с тренерским штабом была задача в первые раунды максимально поддавливать, но давать Алдо больше работать, чтобы он вымотался. Так и получилось, и мы начали его по чуть-чуть разбирать.

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