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Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Чемпионат
  • КП - Екатеринбург0:15
  • РЕН ТВ0:46
  • МИР 240:19
Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Поединок спортсменов состоялся в рамках турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.В источнике
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Петр Ян
российский боец без правил
Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, поэтому не форсировал. У нас с тренерским штабом была задача в первые раунды максимально поддавливать, но давать Алдо больше работать, чтобы он вымотался. Так и получилось, и мы начали его по чуть-чуть разбирать.Новости сегодня и 365 дней00:49
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Петр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

12 Канал Омск 00:01
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Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой картофелиной»

Газета.Ru 00:35
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Турнир на Бойцовском острове в Абу-Даби 12 июля 2020 UFC 251: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции

Комсомольская правда 00:33
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