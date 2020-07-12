Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В рамках титульного боя россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на "Бойцовском острове".В источнике Россия, мы сделали это! Я знал, что Жозе – тяжелый соперник и знал, что это будет сложный бой. Он мне чуть переднюю ногу не отбил. Но наш план на бой сработал. В первых раундах была задача оказывать максимальное давление, а с третьего раунда, когда он уже подсел, увеличивать обороты.Sports.ru00:10