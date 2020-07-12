Петр Ян российский боец без правил

Россия, мы сделали это! Я знал, что Жозе – тяжелый соперник и знал, что это будет сложный бой. Он мне чуть переднюю ногу не отбил. Но наш план на бой сработал. В первых раундах была задача оказывать максимальное давление, а с третьего раунда, когда он уже подсел, увеличивать обороты.

Sports.ru

00:10