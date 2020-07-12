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Газета.RuГазета.Ru
Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Sports.ru
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  • Мой Брянск1:20
  • МИР 240:19
Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В рамках титульного боя россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на "Бойцовском острове".В источнике
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Петр Ян
российский боец без правил
Россия, мы сделали это! Я знал, что Жозе – тяжелый соперник и знал, что это будет сложный бой. Он мне чуть переднюю ногу не отбил. Но наш план на бой сработал. В первых раундах была задача оказывать максимальное давление, а с третьего раунда, когда он уже подсел, увеличивать обороты.Sports.ru00:10
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Петр Ян победил Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

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Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

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