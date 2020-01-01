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Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Лунин подписал контракт на 6 лет в 2018 году.В источнике
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Тренер молодежной сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа

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Петраков: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрёт Куртуа»

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