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Петреску после вылета «ЧФР Клуж» из Лиги Европы атаковал судей
Soccernews.ru
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Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску после матча с «Севильей» (0:0) обрушился с критикой на арбитра. Испанцы прошли дальше за счёт выездного гола в первой встрече.В источнике
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ЧФР вылетел из Лиги Европы. Петреску устроил скандал на пресс-конференции

Спорт-Экспресс 00:09
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Петреску с распечаткой правил в руках обвинил судей в вылете «Клужа» из ЛЕ

Матч ТВ вчера в 23:45
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«Не встречал ничего подобного». Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и раскритиковал судейство

Футбол России 00:19
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