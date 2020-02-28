Петреску после вылета «ЧФР Клуж» из Лиги Европы атаковал судей

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску после матча с «Севильей» (0:0) обрушился с критикой на арбитра. Испанцы прошли дальше за счёт выездного гола в первой встрече.