Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»

Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Чешский тренер работал с «Зенитом» с 2003 по 2006 год, завоевав серебряные медали чемпионата России в 2003 году.