НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеШалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткойСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовПетерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублейДжастин Гэйтжи: Я бы не принял бой с Хабибом на коротком уведомленииSport24.ruПетржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»Футбол России4Футбол РоссииSports.ruНева СпортSport24.ruДумаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Чешский тренер работал с «Зенитом» с 2003 по 2006 год, завоевав серебряные медали чемпионата России в 2003 году.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Петржела: В Чехии нет паники. Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносятНева Спорт 13:40Бывший тренер «Зенита» рассказал о ситуации с коронавирусом в ЧехииГЛАС.RU 11:53Петржела: думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносятЧемпионат 11:29рекламаГлавноеШалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткойСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовПетерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублейДжастин Гэйтжи: Я бы не принял бой с Хабибом на коротком уведомленииНовости