НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Чешский тренер работал с «Зенитом» с 2003 по 2006 год, завоевав серебряные медали чемпионата России в 2003 году.В источнике
Подробнее о событии
alt

Петржела: В Чехии нет паники. Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят

Нева Спорт 13:40
alt

Бывший тренер «Зенита» рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии

ГЛАС.RU 11:53
alt

Петржела: думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят

Чемпионат 11:29
реклама
Главное
Новости