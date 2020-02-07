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Пике прокомментировал кризис «Барселоны»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о проблемах своего клуба.В источнике
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«Барселона» погрязла в скандалах. Спасти сезон будет трудно

Спорт-Экспресс 07:25
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Пике: «Раздевалка „Барселоны“ сплочена как никогда»

Евро-футбол.ру 06:29
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Пике: «Сейчас не время копаться в грязи, которая есть в каждом клубе»

Sport24.ru 06:22 
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