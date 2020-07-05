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Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Колесо болида россиянина лопнуло на 70-м круге. На тот момент Квят шёл на 11-м месте.В источнике
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Даниил Квят
российский автоспорт
Гонка шла очень хорошо для меня, пока не произошёл контакт с Оконом. До этого у меня был очень хороший темп и более свежая резина. После столкновения у меня сломалось переднее крыло и подвеска, кроме того, случился прокол колеса, и моя гонка была окончена.RT на русскомвчера в 13:51
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