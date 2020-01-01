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Пиоли считает, что «Милан» вышел на более высокий уровень
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (5:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.В источнике
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Стефано Пиоли: Теперь «Милан» - команда. Но мы еще не достигли нашей цели

Советский спорт 04:21
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Стефано Пиоли: «Теперь „Милан“ — команда. Мы наслаждается тем, как играем»

Матч ТВ 03:55
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Стефано Пиоли: «Теперь „Милан“ — команда. Мы наслаждается тем, как играем»

Sportbox.RU 03:55
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