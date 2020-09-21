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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Пирло: «Мы контролировали игру»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
К концу встречи наши силы подошли к концу, но мы оставались начеку и контролировали всё, включая контратаки «Сампдории».В источнике
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Пирло: «Мы контролировали игру»

Евро-футбол.ру 17:45
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Пирло: «Нужно время, чтобы наладить игру „Ювентуса“. Я не хочу просто копировать и вставлять чужие идеи»

Sport24.ru 17:35 
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