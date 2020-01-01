НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Пирло рассказал о своих целях в «Ювентусе»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о целях туринцев.В источнике
Подробнее о событии
alt

Андреа Пирло: «Дибала — часть нашего проекта, Игуаин уйдет из „Ювентуса“»

Матч ТВ 10:40
alt

Пирло рассказал о своих целях в «Ювентусе»

Soccernews.ru 10:30
alt

Пирло: «Результаты покажут, готов ли я работать тренером или нет»

Soccer.ru 10:23
реклама
Главное
Новости