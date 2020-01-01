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Пирло определился с трансферными приоритетами «Ювентуса»
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Напомним, 41-летний специалист сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри. При нем команда стала чемпионом Италии. Читайте также: Официально: Сарри покинул "Ювентус"В источнике
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Новый главный тренер «Ювентуса» Пирло собирается избавиться от трёх игроков

Sport.ru 04:00
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Пирло планирует продать Игуаина, Хедиру и Дугласа Косту

Чемпионат 03:04
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Пирло хочет продать Игуаина, Хедиру, Косту и подписать в «Юве» центрфорварда и хавбека

Sports.ru 02:45
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