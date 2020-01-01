Пирло отреагировал на назначение главным тренером «Ювентуса»

Новоиспечённый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на своё назначение. 41-летний итальянец подписал со «старой синьорой» контракт сроком до конца июня 2022 года.