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Бомбардир.руБомбардир.ру
Пирло подтвердил уход Игуаина из «Ювентуса»
FootballHD
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Игуаин был в туринском клубе с 2016 года, поиграв в арендах за «Милан» и «Челси». Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа.В источнике
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Пирло подтвердил, что Игуаин покинет «Ювентус»

РИА Новости 11:12
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Андреа Пирло: Игуаин покинет «Ювентус» этим летом

Советский спорт 11:12
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Андреа Пирло: «Игуаин покинет „Ювентус“»

Спорт-Экспресс 10:59
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