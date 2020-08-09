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Пирло прокомментировал свое назначение на пост тренера «Ювентуса»
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Андреа Пирло прокомментировал свое назначение на пост тренера туринского "Ювентуса".В источнике
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СМИ припомнили, как новый главный тренер «Ювентуса» Пирло включил Месси в свой вариант идеальной команды, но не упомянул Роналду

Sportbox.RU 19:52
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СМИ припомнили, как новый главный тренер «Ювентуса» Пирло включил Месси в свой вариант идеальной команды, но не упомянул Роналду

Матч ТВ 19:52
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Андреа Пирло: «Счастлив получить такое доверие от „Ювентуса“»

Спорт-Экспресс 13:34
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