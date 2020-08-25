Пирло сообщил, что Игуаин покинет «Ювентус» в ближайшие дни
Сегодня на пресс-конференции новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что нападающий "бьянконери" Гонсало Игуаин покинет команду. К этому решению игрок и тренер пришли после очной беседы. "Мы поговорили как взрослые люди и решили, что наши пути разойдутся", - заявил Пирло.В источнике Я поговорил с Игуаином. Я восхищаюсь им. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком. Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл окончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение. Что касается Хедиры, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится.Sports.ru10:50