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Пирло сообщил, что Игуаин покинет «Ювентус» в ближайшие дни
FootballHD
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Сегодня на пресс-конференции новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что нападающий "бьянконери" Гонсало Игуаин покинет команду. К этому решению игрок и тренер пришли после очной беседы. "Мы поговорили как взрослые люди и решили, что наши пути разойдутся", - заявил Пирло.В источнике
Андреа Пирло
итальянский футболист
Я поговорил с Игуаином. Я восхищаюсь им. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком. Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл окончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение. Что касается Хедиры, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится.Sports.ru10:50
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Пирло подтвердил, что Игуаин покинет «Ювентус»

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