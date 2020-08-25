Андреа Пирло итальянский футболист

Я поговорил с Игуаином. Я восхищаюсь им. Он провел здесь важный период карьеры, он был отличным игроком. Но мы решили, что наши пути разойдутся. Цикл окончен. Мы поговорили как серьезные люди и приняли решение. Что касается Хедиры, то он травмирован. Посмотрим, когда он восстановится.

Sports.ru

10:50