«Химки» могут назначить Николая Писарева вместо Гунько

Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев может возглавить "Химки" вместо Дмитрия Гунько. Писарев работал в "Урожае" и сборной России по пляжному футболу, пять лет работал с молодежной сборной России, являлся ассистентом в "Олимпийце" и "Крыльях Советов".