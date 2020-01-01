«Химки» могут назначить Николая Писарева вместо Гунько
Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев может возглавить "Химки" вместо Дмитрия Гунько. Писарев работал в "Урожае" и сборной России по пляжному футболу, пять лет работал с молодежной сборной России, являлся ассистентом в "Олимпийце" и "Крыльях Советов".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, будет Николай Писарев. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды.