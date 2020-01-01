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«Химки» могут назначить Николая Писарева вместо Гунько
PROСПОРТ Казахстан
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Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев может возглавить "Химки" вместо Дмитрия Гунько. Писарев работал в "Урожае" и сборной России по пляжному футболу, пять лет работал с молодежной сборной России, являлся ассистентом в "Олимпийце" и "Крыльях Советов".В источнике
С чего всё начиналось
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Николай Писарев может возглавить «Химки»

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, будет Николай Писарев. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды.
Чемпионат вчера в 19:17
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Писарев может возглавить «Химки»

Sports.ru 03:31
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«Химки» могут назначить Николая Писарева вместо Гунько

Футбол России 01:15
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«Чемпионат»: Писарев может возглавить «Химки»

Матч ТВ 01:08
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