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Пискунов и Султонов отстранены от основного состава «Ротора»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • КП - Волгоград
  • RT на русском
  • РИАЦ
Лучший бомбардир «Ротора» прошлого сезона Мухаммад Султонов отстранен от работы с основным составом команды. Ранее из основы также вывели защитника Антона Пискунова.В источнике
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