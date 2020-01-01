Мишель Платини французский футболист

Инфантино, по моему мнению, должен отказаться от мандата. Он и генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер считают себя неприкасаемыми. Для них закон не писан. Инфантино – искусный манипулятор. Он все сделал, чтобы я выбыл из гонки за президентство ФИФА в 2015 году. Я стал жертвой заговора.