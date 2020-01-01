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Платини призвал Инфантино уйти в отставку с поста президента ФИФА
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
Бывший президент УЕФА Мишель Платини призвал главу ФИФА Джанни Инфантино покинуть занимаемый пост. По данным источника, Инфантино провёл несколько неофициальных встреч с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, из-за чего функционера начали подозревать в сговоре с системой правосудия.В источнике
Мишель Платини
французский футболист
Инфантино, по моему мнению, должен отказаться от мандата. Он и генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер считают себя неприкасаемыми. Для них закон не писан. Инфантино – искусный манипулятор. Он все сделал, чтобы я выбыл из гонки за президентство ФИФА в 2015 году. Я стал жертвой заговора.
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Платини призывает Инфантино уйти в отставку

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Мишель Платини: Инфантино должен подать в отставку с поста президента ФИФА

Bookmaker-ratings.ru 07:06
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Платини призвал Инфантино уйти в отставку с поста президента ФИФА

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