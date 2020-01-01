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Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»
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Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.В источнике
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Стипе Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»

Советский спорт 05:17
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Плетикоса рассказал о лучшем событии за время игры в «Ростове»

RT на русском 05:00
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