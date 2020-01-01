Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.