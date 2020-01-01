НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин признался, что может перейти в ИталиюПлетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»Панарин рассказал о границах благотворительностиТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клубRT на русскомПлетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»Sports.ru6Sports.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомФутбол РоссииМатч ТВMetaratingsБывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Плетикоса о «Спартаке»: Каррера заслуживал остаться, нужно было строить сильную командуMetaratings 06:35Плетикоса считает, что Каррера заслужил остаться в «Спартаке»ProstoProSport 06:16 Стипе Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке»Советский спорт 05:17рекламаГлавноеКокорин признался, что может перейти в ИталиюПлетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»Панарин рассказал о границах благотворительностиТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»«Ювентус» уговаривает Зидана возглавить клубНовости