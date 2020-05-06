Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного ухода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.В источнике Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью.
С чего всё начиналось
По информации Sport24, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.