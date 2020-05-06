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Тарасова прокомментировала слухи об уходе Трусовой от Тутберидзе
Metaratings
  • Piter.tv0:46
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно возможного ухода российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.В источнике
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Татьяна Тарасова
тренер
Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью.
С чего всё начиналось
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Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

По информации Sport24, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.
Sport24.ru 06:27 
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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Федерация фигурного катания России не получала документов о переходе Трусовой к Плющенко

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Федерация фигурного катания России не получала документов о переходе Трусовой к Плющенко

Sportbox.RU 07:58
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