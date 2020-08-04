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Газета.RuГазета.Ru
Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:22
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объяснила, почему ушла от тренера Этери Тутберидзе. По словам фигуристки, она ни разу не сделала свою программу.В источнике
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