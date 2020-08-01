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Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.В источнике
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Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной

Матч ТВ 17:00
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Плющенко: то, что я видел в «Инстаграме» из недавних программ Косторной, — это просто ужас

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Плющенко - о переход Косторной: «Алёна сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад»

Sport.ru 16:14
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