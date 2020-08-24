Число задержанных в Париже после финала Лиги чемпионов возросло до 148
Правоохранители задержали 148 человек в Париже после поражения французского клуба "Пари-Сен Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает префектура полиции. Футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0.В источнике
С чего всё начиналось
Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.