Число задержанных в Париже после финала Лиги чемпионов возросло до 148

Российская газета 9 22

















Правоохранители задержали 148 человек в Париже после поражения французского клуба "Пари-Сен Жермен" в финале Лиги чемпионов, сообщает префектура полиции. Футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0. В источнике