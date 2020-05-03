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Дерлей: «Да простит меня Карпин, но самым техничным и умным был Алень»
Sports.ru
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  • Газета.Ru
  • Футбол России
Честно вам скажу, из тех российских игроков, что я видел на поле, Аленичев — самый техничный.В источнике
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Победитель Лиги чемпионов назвал самого техничного российского игрока

Газета.Ru 02:57
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Дерлей: «Да простит меня Карпин, но самым техничным и умным был Алень»

Sportbox.RU вчера в 17:22
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