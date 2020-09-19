Леван Бердзенишвили грузинский политик

Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед.

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