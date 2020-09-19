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В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России
RT на русском
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Грузинский политик, член парламента Грузии Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА в контексте российско-грузинских отношений.В источнике
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Леван Бердзенишвили
грузинский политик
Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед.Lenta.ru04:10
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Грузинский политик назвал победу в футбольном матче местью России

РИА Новости 06:03
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Грузинский политик назвал победу местного клуба над «Динамо» местью России

Lenta.ru 04:10
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Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы

Газета.Ru 03:31
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