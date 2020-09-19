В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России
Грузинский политик, член парламента Грузии Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА в контексте российско-грузинских отношений.В источнике Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед.Lenta.ru04:10