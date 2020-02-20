НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Говорит МоскваГоворит Москва
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Спорт день за днем
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.В источнике
8
Подробнее о событии
alt

Почему Денис Черышев забивает чаще, чем играет

Спорт день за днем 07:40
alt

Дм. Черышев: «Гол Дениса играет определенную роль. Верю в чудо в ответном матче с „Аталантой“»

Sport24.ru 06:32 
alt

Черышева назвали самым недооценённым игроком мира. Реакция на гол русского джокера

Чемпионат 06:55
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости