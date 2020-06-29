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Газета.RuГазета.Ru
Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критично отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR), передает РИА "Новости".В источнике
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Колосков – о системе ВАР: это проблема, которую надо решать

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