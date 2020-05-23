НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюДеспотович попрощался с «Оренбургом»Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июняКасперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроковЧемпионатПочеттино: было трудно перестать плакать после финала Лиги чемпионовSports.ru3Sports.ruRT на русскомГазета.RuБыло трудно перестать плакать, перестать чувствовать себя плохо.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Почеттино «не мог перестать плакать» после финала Лиги ЧемпионовFAPL.ru 08:00Почеттино вспомнил о финале ЛЧ, который прошел год назадВсе про Спорт ру 07:21Почеттино признался, что плакал после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19RT на русском 06:25рекламаГлавноеСемин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюДеспотович попрощался с «Оренбургом»Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июняКасперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии«Барселона» назвала список шести неприкосновенных игроковНовости