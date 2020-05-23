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Почеттино: было трудно перестать плакать после финала Лиги чемпионов
Sports.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Газета.Ru
Было трудно перестать плакать, перестать чувствовать себя плохо.В источнике
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Почеттино признался, что плакал после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

RT на русском 06:25
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Почеттино рассказал о слезах после проигранного финала Лиги чемпионов

Газета.Ru 01:32
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Почеттино: было трудно перестать плакать после финала Лиги чемпионов

Чемпионат 00:41
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