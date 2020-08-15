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«Барселона» приняла решение уволить Сетьена
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Напомним, в пятницу "Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2.В источнике
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«Барселона» попрощается с Кике Сетьеном в ближайшие несколько дней

Football-fun.ru 04:18
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«Барселона» приняла решение уволить Сетьена

Soccer.ru 02:10
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Журналист Фабрицио Романо: «Барселона» уволит Сетьена

Soccernews.ru вчера в 18:48
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