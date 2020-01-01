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Почеттино может возглавить «Марсель»
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Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может продолжить карьеру во Франции. Аргентинский специалист может сменить Андре Виллаш Боаша на посту главного тренера "Марселя".В источнике
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Почеттино может возглавить «Марсель»

Sport.ru 01:58
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Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

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L’Equipe: Жардим может сменить Виллаша-Боаша в «Марселе»

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