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Почеттино может возглавить «Марсель»
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Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может продолжить карьеру во Франции. Аргентинский специалист может сменить Андре Виллаш Боаша на посту главного тренера "Марселя".В источнике
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