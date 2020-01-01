Почеттино может возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может продолжить карьеру во Франции. Аргентинский специалист может сменить Андре Виллаш Боаша на посту главного тренера "Марселя".