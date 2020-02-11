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Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ
Soccernews.ru
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.В источнике
Подробнее о событии
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Почеттино: «Был бы счастлив снова поработать в Премьер-Лиге»

FAPL.ru 16:05
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Почеттино: «Я жду нового испытания»

Евро-футбол.ру 15:23
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Почеттино хочет снова работать в Англии

ProstoProSport 15:15 
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