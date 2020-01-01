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Почеттино провел встречу с руководством «Барселоны»
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Согласно источнику, бывший наставник «Тоттенхэма» провел встречу с руководством сине-гранатовых и обсудил возможный переезд на «Камп Ноу».В источнике
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Подробнее о событии
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«Барселона» рассматривает Почеттино, Кумана и Хави в качестве замены Сетьену

Чемпионат вчера в 18:49
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ESPN: Сетьен будет уволен, его сменит Хави или Куман

Матч ТВ вчера в 12:29
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ESPN: Сетьен будет уволен, его сменит Хави или Куман

Sportbox.RU вчера в 12:29
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