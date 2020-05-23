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Газета.RuГазета.Ru
Почеттино рассказал о слезах после проигранного финала Лиги чемпионов
Sports.ru
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Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почетттино поделился воспоминаниями о прошедшем в прошлом году финале Лиги чемпионов.В источнике
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Почеттино рассказал о слезах после проигранного финала Лиги чемпионов

Газета.Ru 01:32
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Почеттино о финале ЛЧ-2018/2019: было трудно перестать плакать, принять то, как пошла игра

Чемпионат 00:41
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«Было сложно перестать плакать. Был уверен, что матч пойдет по нашему сценарию». Почеттино о финале ЛЧ-2018/19

Sports.ru вчера в 17:49
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