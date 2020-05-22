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Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью
Газета.Ru
  • Газета.Ru
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Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вспомнил забавный случай, который помог ему построить хорошие отношения с наставником "шпор" Жозе Моуринью.В источнике
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Маурисио Покеттино: «Думал, заменю Моуринью в „Реале“, а в итоге он заменил меня в „Тоттенхэме“. Удивительно»

Спорт-Экспресс 02:29
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Почеттино: «Я очень рад, что Моуриньо сменил меня в „Тоттенхэме“»

Soccer.ru 00:50 
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Почеттино: сказал Моуринью, что сменю его в «Реале», но посмотрите, как всё сложилось!

Чемпионат вчера в 18:00
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