НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРуководство «Ювентуса» провело встречу с Сарри«Ювентус» огласил заявку на матч полуфинала Кубка Италии с «Миланом»Гвардиола может возглавить «Ювентус» вместо СарриСарри высказался о возможном переходе Месси в «Ювентус»Сарри: «„Милан“ намерен взять реванш за поражение в дерби»ГлавноеМедведев отреагировал на слова Ротенберга о переходе Кокорина в «Сочи»Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой РезцовойФинал Кубка России по футболу пройдёт в ЕкатеринбургеЧемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетойГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛЕвро-футбол.руПочта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адресМатч ТВ4Матч ТВГазета.RuУНИАНSports.ruГлавный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сарри заявил, что работал бы на почте, если бы боялся давления, почта Италии ему ответилаSport.ru 06:29Почта Италии обиделась на Сарри из-за слов на пресс-конференции. Зря, он просто перечитал БуковскиSports.ru 03:05«Пусть Сарри посвятит несколько минут своего драгоценного времени обучению». Почта Италии нанесла ответный удар по тренеру «Ювентуса»Матч ТВ вчера в 19:10рекламаЕщё по темеРуководство «Ювентуса» провело встречу с Сарри«Ювентус» огласил заявку на матч полуфинала Кубка Италии с «Миланом»Гвардиола может возглавить «Ювентус» вместо СарриСарри высказался о возможном переходе Месси в «Ювентус»Сарри: «„Милан“ намерен взять реванш за поражение в дерби»ГлавноеМедведев отреагировал на слова Ротенберга о переходе Кокорина в «Сочи»Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой РезцовойФинал Кубка России по футболу пройдёт в ЕкатеринбургеЧемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетойГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛНовости