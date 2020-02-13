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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Почта Италии ответила на снисходительные слова Сарри в свой адрес
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • УНИАН
  • Sports.ru
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед кубковым матчем с «Миланом» назвал работу на почте лёгкой.В источнике
Подробнее о событии
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Сарри обидел итальянскую почту, говоря о проблемах «Юве». Хотя слова Маурицио – всего лишь отсыл к роману Буковски

Sports.ru 03:05
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«Пусть Сарри посвятит несколько минут своего драгоценного времени обучению». Почта Италии нанесла ответный удар по тренеру «Ювентуса»

Матч ТВ вчера в 19:10
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Итальянская почта ответила главному тренеру «Ювентуса» Сарри

Газета.Ru вчера в 16:51
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