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Почти все клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона
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Практически все команды ФНЛ хотят досрочно завершить сезон. Как сообщает источник, сегодня состоялась видеоконференция с участием клубов, на которой большинство проголосовало за то, чтобы досрочно завершить сезон. Сообщается, против этого выступили три клуба – «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».В источнике
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С чего всё начиналось
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Клубы ФНЛ проголосовали за завершение сезона. «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» — против

Как стало известно «СЭ», большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона. Однако окончательное решение примет исполком РФС. Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
Спорт-Экспресс 30 апреля в 06:10
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