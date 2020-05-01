Почти все клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона

Практически все команды ФНЛ хотят досрочно завершить сезон. Как сообщает источник, сегодня состоялась видеоконференция с участием клубов, на которой большинство проголосовало за то, чтобы досрочно завершить сезон. Сообщается, против этого выступили три клуба – «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».