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Бомбардир.руБомбардир.ру
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
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Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.В источнике
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Чемпионат вчера в 15:52
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ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы

Спорт-Экспресс вчера в 14:18
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Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ

Советский спорт вчера в 14:12 
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