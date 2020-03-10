Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.