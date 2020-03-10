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Бомбардир.руБомбардир.ру
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Вестник Бутова
  • ТВ Центр0:56
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.В источнике
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В Москве из-за коронавируса запретили собирать больше 5 тыс зрителей. Футбольные клубы в шоке

Спорт БИЗНЕС Online 06:21
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Газизов – о матчах без зрителей в Москве: самое главное – безопасность людей. О деньгах речи не идет

Metaratings вчера в 15:14
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Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ

Советский спорт вчера в 14:12 
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