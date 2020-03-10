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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
Баскетбольный ЦСКА проведет ближайший матч Евролиги со зрителями
Спорт-Экспресс
  • ТВ Центр0:56
Ближайший матч Евролиги ЦСКА сыграет против берлинской «Альбы». И президент клуба Андрей Ватутин объявил еще вечером во вторник: игра обязательно состоится, причём «Мегаспорте» и со зрителями.В источнике
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Баскетбольный ЦСКА проведет ближайший матч Евролиги со зрителями

Московский Комсомолец вчера в 16:53
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Ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснётся пяти матчей РПЛ

Чемпионат вчера в 14:15
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Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ

Советский спорт вчера в 14:12 
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