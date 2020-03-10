Баскетбольный ЦСКА проведет ближайший матч Евролиги со зрителями

Ближайший матч Евролиги ЦСКА сыграет против берлинской «Альбы». И президент клуба Андрей Ватутин объявил еще вечером во вторник: игра обязательно состоится, причём «Мегаспорте» и со зрителями.