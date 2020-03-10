НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавирусаРПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в МосквеКХЛ исполнит указ Собянина и обсудит формат проведения матчей плей-оффМельников: РФС выполняет указания исполнительной властиЛебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в МосквеГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионовКокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантинЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛБомбардир.руПод запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛВестник Бутова122ТВ Центр0:56Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ47-регион.ру вчера в 14:55 Что вы думаете о возможном запрете матчей в Москве до 10 апреля?Чемпионат вчера в 15:52Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛСоветский спорт вчера в 14:12 рекламаЕщё по темеВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавирусаРПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в МосквеКХЛ исполнит указ Собянина и обсудит формат проведения матчей плей-оффМельников: РФС выполняет указания исполнительной властиЛебедев прокомментировал ограничение массовых мероприятий в МосквеГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионовКокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»Футболистов «Арсенала» закрыли на двухнедельный карантинЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛНовости